Граждане не перестали инвестировать в курортную недвижимость.

Граждане не перестали инвестировать в курортную недвижимость.Произошедшие в прошлом году геополитические изменения и последующее закрытие границ вынудили россиян искать альтернативные места отдыха. В любом случае граждане не перестали инвестировать в курортную недвижимость.Состоятельные россияне, кто предпочитал выезжать в Италию, Испанию или Грецию, нашли замену роскошным европейским курортам у себя на родине. Богатые клиенты заинтересовались рынком недвижимости Сочи.Об этом сообщает интернет-издание "". Как отметила вице-президент городской Гильдии риелторов Юлия Усачева, состоятельные граждане начали покупать в Сочи недвижимость не только для личного проживания, но и в качестве инвестиции.Она почеркнула, что россияне, которые предпочитали отдыхать на европейских курортах, ранее не рассматривали главный курорт России ни для отдыха, ни для вложения денежных средств. Разумеется, теперь богатые клиенты предъявляют к жилью более жесткие требования.Новые клиенты ориентируются на развитость инфраструктуры и расположение объектов вложения. По словам эксперта, наиболее удобной считается недвижимость у моря. Однако и цена на береговой линии соответствующая.Риелтор также добавила, что состоятельные россияне покупают в Сочи недвижимость не только для перепродажи, но и для получения ежемесячного пассивного дохода. По ее словам, количество арендных объектов возрастает.