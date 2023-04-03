Смотрите Вести в 14.30: Во Владимир пришла музыка весны. Правила утилизации. - А автохлам и...

Смотрите "Вести" в 14.30: Во Владимир пришла музыка весны.Правила утилизации.- А автохлам и ныне там. Как владимирские депутаты планируют бороться с автомобильными подснежниками на улицах и во дворах?Второй шанс.- Вне строгого режима. Кольчугинский исправительный центр помогает заключенным начать новую жизнь.Что в программе?- И одно из главных музыкальных событий весны в регионе. Во Владимире открылся юбилейный Танеевский фестиваль.