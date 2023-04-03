Смотрите Вести в 21.05: У кого в деревне газ Голубая мечта. - Дрова больше не нужны. В село...

Смотрите "Вести" в 21.05: У кого в деревне газГолубая мечта.- Дрова больше не нужны. В село Березники Собинского района пришло голубое топливо. Сколько населенных пунктов на очереди?База, ответьте.- Пожар на нефтебазе в Юрьевце. Владимирские спасатели отработали учебное задание на объекте повышенной опасности.Дорогая передача!- И знаковая дата для нашей телерадиокомпании. Ровно 34 года назад началось регулярное вещание первого областного телевидения.