Смотрите Вести в 21.05: У кого в деревне газ
Голубая мечта.
- Дрова больше не нужны. В село...
Смотрите "Вести" в 21.05: У кого в деревне газ
Голубая мечта.
- Дрова больше не нужны. В село Березники Собинского района пришло голубое топливо. Сколько населенных пунктов на очереди?
База, ответьте.
- Пожар на нефтебазе в Юрьевце. Владимирские спасатели отработали учебное задание на объекте повышенной опасности.
Дорогая передача!
- И знаковая дата для нашей телерадиокомпании. Ровно 34 года назад началось регулярное вещание первого областного телевидения.