Смотрите Вести в 9 утра: Исправительный центр во Владимирской области помогает...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Исправительный центр во Владимирской области помогает заключенным.Ржавые подснежники.Из-под сугробов первыми появляются они - брошенные машины во владимирских дворах. Как бороться с "автоподснежниками"?Ещё один шанс.Забыть о преступном прошлом. Исправительный центр в Кольчугино помогает заключенным начать новую главу жизни.Робохакатон.И межрегиональные соревнования по робототехнике во Владимире. Новые проекты кванторианцев.