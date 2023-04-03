Смотрите Вести в 9 утра: Исправительный центр во Владимирской области помогает...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Исправительный центр во Владимирской области помогает заключенным.
Ржавые подснежники.
Из-под сугробов первыми появляются они - брошенные машины во владимирских дворах. Как бороться с "автоподснежниками"?
Ещё один шанс.
Забыть о преступном прошлом. Исправительный центр в Кольчугино помогает заключенным начать новую главу жизни.
Робохакатон.
И межрегиональные соревнования по робототехнике во Владимире. Новые проекты кванторианцев.