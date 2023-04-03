Во «Владимирском экономико-технологическом колледже» в рамках Чемпионата «Профессионалы» состоялся круглый стол по вопросам профориентации.

Во «Владимирском экономико-технологическом колледже» в рамках Чемпионата «Профессионалы» состоялся круглый стол, в котором приняли участие вице-губернатор Владимир Куимов, глава министерства образования и молодежной политики региона Светлана Болтунова, президент Российского Союза Пекарей, управляющий Группы Компаний DeLavant Алексей Лялин, а также представители других предприятий-партнёров.Собравшиеся обсудили вопрос прохождения практики студентами колледжа на производствах, с последующим трудоустройством выпускников. К слову, у хлебокомбината уже имеются достижения в профориентации молодых людей. Несколько лет назад по инициативе Алексея Лялина в колледже возродили дуальное обучение профессии «Пекарь». Собравшиеся же обсудили ещё один проект, касающийся адаптации воспитанников детских домов и интернатов «Адаптация. Путь в жизнь».«В рамках пилотного этапа предприятие начнёт свое взаимодействие с детским домом имени Карла Либкнехта во Владимире и Суздальским специальным (коррекционным) детским домом. Владимир Куимов и Светлана Болтунова выразили свою поддержку уникальному начинанию, которое предусматривает применение прогрессивных, коррекционных и обучающих стратегий по развитию у ребят социально-ориентированных навыков и усвоению ими правил поведения в социальных институтах и обществе в целом», - рассказали в пресс-службе хлебокомбината.Ранее сенатор Совета Федерации РФ от Владимирской области Ольга Хохлова назвала проект идеальным, призванным поддержать ребят в социализации вне стенсоциального учреждения, а также в реализации их целей и помочь выпускникам стать профессионально востребованными в будущем.«В пищевой промышленности очень не хватает кадров, - пояснил Алексей Лялин. - При этом наш регион — один из лидеров по производству пищевых продуктов, но воспитанники детских домов часто не знают, как получить образование, и уж тем более устроиться на работу. Мы хотим дать им возможность реализовать себя в родной области, по их устремлениям. Ведь тому же хлебопечению специалисты разных профилей — технологи, инженеры, водители, автомеханики, IT-специалисты, мукомолы и т. д. Мы готовы и предлагать работу ребятам, и учить их востребованным профессиям на наших площадках».Алексей Лялин также подчеркнул, что Чемпионат «Профессионалы» проводится на таком высоком уровне благодаря поддержке и усилиям губернатора Владимирской области Александра Авдеева.