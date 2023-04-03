Социальный проект Владимирского хлебокомбината получил поддержку на уровне Правительства...

Социальный проект Владимирского хлебокомбината получил поддержку на уровне Правительства региона.Во «Владимирском экономико-технологическом колледже» в рамках Чемпионата «Профессионалы» прошел круглый стол, в котором приняли участие вице-губернатор Владимир Куимов, министр Министерства образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова, президент Российского Союза Пекарей, управляющий Группы Компаний DeLavant Алексей Лялин, а также представители других предприятий — партнеров чемпионата, сообщила пресс-службаАО "Владимирский хлебокомбинат".Речь шла о сотрудничестве колледжа и промышленности в части практики и профессиональной адаптации студентов, наставничества на производствах и трудоустройства выпускников. Кстати, именно по инициативе Алексея Лялина в колледже несколько лет назад возродили дуальное обучение профессии «Пекарь». И это только часть большой профориентационной работы предприятия - со школами, ссузами, вузами.Чемпионата «Профессионалы», подчеркнул Лялин, на таком высоком уровне проводится в регионе благодаря поддержке и усилиям губернатора Владимирской области Александра Авдеева.Особой темой для разговора в этот день стало обсуждение проекта Владимирского хлебокомбината по профессиональной и социальной адаптации воспитанников детских домов и интернатов «Адаптация. Путь в жизнь». В рамках пилотного этапа предприятие начнет свое взаимодействие с детским домом имени Карла Либкнехта во Владимире и Суздальским специальным (коррекционным) детским домом. Владимир Куимов и Светлана Болтунова выразили свою поддержку этому начинанию, которое вполне можно назвать уникальным, ведь оно предусматривает применение прогрессивных, коррекционных и обучающих стратегий по развитию у ребят социально-ориентированных навыков и усвоению ими правил поведения в социальных институтах и обществе в целом.Напомним: ранее сенатор Совета Федерации РФ от Владимирской области Ольга Хохлова назвала проект идеальным, призванным поддержать ребят в социализации вне стен социального учреждения, в реализации их целей и помочь выпускникам детдомов стать профессионально востребованными в будущем.- В пищевой промышленности очень не хватает кадров, - пояснил Алексей Лялин. - При этом наш регион — один из лидеров по производству пищевых продуктов, но воспитанники детских домов часто не знают, как получить образование, и уж тем более устроиться на работу. Мы хотим дать им возможность реализовать себя в родной области, по их устремлениям. Ведь тому же хлебопечению нужны специалисты разных профилей — технологи, инженеры, водители, автомеханики, IT-специалисты, мукомолы и т. д. Мы готовы и предлагать работу ребятам, и учить их востребованным профессиям на наших площадках.Фото: пресс-служба АО "Владимирский хлебокомбинат".