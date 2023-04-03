Поклонники с нетерпением ждут Павла Волю на телеэкранах.

Поклонники с нетерпением ждут Павла Волю на телеэкранах.После началафевральских событий 2022 года ведущий Иван Ургант спешно покинул территориюРоссии. С тех пор приостановились съемки некогда любимого шоу на Первом канале"Вечерний Ургант". Но, как говорят, свято место пусто не бывает, и наэкраны готовится выйти другой харизматичный персонаж.Телеканал ТНТ объявило запуске нового вечернего шоу. Название говорит само за себя — "ШоуВоли". Павел Воля станет ведущий и автором проекта. Каждую неделю он будетприглашать звезд и простых людей, чтобы обсудить новости, подвести итоге и,конечно, приправить все это юмором.Именно так ПавелВоля заменит Ивана Урганта на рынке вечерних шоу. Тем более, что Павел обещаетэксперименты и свежие форматы. Скорее всего, юморист планирует почерпнутьвдохновение на ютубе, создавая абсурдные ситуации для гостей."Это будетмое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение", — предвкушает Воля.На телеканеле ТНТожидается еще одна премьера с участием резидента Comedy Club. Вместе с Ляйсан Утяшевой Павел Воля расскажет зрителям, как выжить вДубае. Вновь звезды встретятся с обычными людьми и посоревнуются за право житьв дорогом отеле.