Поклонники с нетерпением ждут Павла Волю на телеэкранах.
Поклонники с нетерпением ждут Павла Волю на телеэкранах.
После начала
февральских событий 2022 года ведущий Иван Ургант спешно покинул территорию
России. С тех пор приостановились съемки некогда любимого шоу на Первом канале
"Вечерний Ургант". Но, как говорят, свято место пусто не бывает, и на
экраны готовится выйти другой харизматичный персонаж.
Телеканал ТНТ объявил
о запуске нового вечернего шоу. Название говорит само за себя — "Шоу
Воли". Павел Воля станет ведущий и автором проекта. Каждую неделю он будет
приглашать звезд и простых людей, чтобы обсудить новости, подвести итоге и,
конечно, приправить все это юмором.
Именно так Павел
Воля заменит Ивана Урганта на рынке вечерних шоу. Тем более, что Павел обещает
эксперименты и свежие форматы. Скорее всего, юморист планирует почерпнуть
вдохновение на ютубе, создавая абсурдные ситуации для гостей.
"Это будет
мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение", — предвкушает Воля.
На телеканеле ТНТ
ожидается еще одна премьера с участием резидента Comedy Club. Вместе с Ляйсан Утяшевой Павел Воля расскажет зрителям, как выжить в
Дубае. Вновь звезды встретятся с обычными людьми и посоревнуются за право жить
в дорогом отеле.