На теле не нашли признаки насильственной смерти.

На теле не нашли признаки насильственной смерти.По данным , в Новокузнецке на улице обнаружили тело 12-летнего мальчика. При этом на ребенке не были обнаружены следы насильственной смерти, по крайней мере, пока.Как отмечает , тело нашли на открытой местности в Куйбышевском районе города. В настоящее время с трупом ребенка работают судмедэксперты, чтобы уставить причину смерти мальчика.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщает .