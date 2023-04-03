Расследование находится на контроле прокуроров.

В Александрове возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землёй на 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.В феврале 2022 года жительница Александровского района подала в Росреестр заявление с просьбой признать за ней право собственности на 79 тысяч квадратных метров сельхозугодий. Основанием обращения послужило свидетельство, выданное в марте 1993 года и подписанное главой местной администрации. В результате участок в деревне Воскресенское с разрешённым использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» поставлен на кадастровый учёт. В июне 2022-го года земли продали за 10 млн рублей.В ходе прокурорской проверки и при помощи полиции выяснилось, что свидетельство на право собственности поддельное, как и подпись главы администрации. Ущерб от махинации составил 15 млн рублей.Полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование находится на контроле прокуроров.