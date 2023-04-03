Стоимость объектов составила почти 30 млн рублей.

В деревнях Адино и Кулаки Меленковского района открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.Ранее жители Кулаков лечились в Кудринском ФАПе. Старый Адинский медпункт был 1945 года постройки. В нём отсутствовали водопровод и отопление.Стоимость объектов составила почти 30 млн рублей. Они будут обслуживать 645 человек из шести населённых пунктов.«В медучреждениях планируется открытие аптек. Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории», – подчеркнул главврач Меленковской ЦРБ Валерий Вишняков.