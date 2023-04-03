В городе Вязники директор магазина помог родственнице подзаработать, но теперь пойдет под...

В городе Вязники директор магазина помог родственнице подзаработать, но теперь пойдет под суд.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Выяснилось, что обвиняемый (директор сетевого магазина электроники и бытовой техники) взял на работу родственницу жены. Правда, та проработала на месте лишь несколько дней.Директор магазина решил, что не будет увольнять ее. Он вносил в табель учета рабочего времени сведения о якобы отработанных ею часах.Как сообщает прокуратура, бухгалтеры «были введены в заблуждение» и не знали о происходящем.Родственница директора получила таким образом 20 000 рублей. Вот из-за них теперь и возбуждено уголовное дело, которое передано в суд для рассмотрения по существу.Уточняется, что свою вину мужчина признал, а материальный ущерб возместил.Фото: pxfuel.com