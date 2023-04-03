В городе Юрьев-Польский возбудили уголовное дело против женщины, которая незаконно получала детское...

В городе Юрьев-Польский возбудили уголовное дело против женщины, которая незаконно получала детское пособие.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка соблюдения федерального законодательства, регламентирующего вопросы назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет.Выяснилось, что в 2021 году жительница Юрьев-Польского представила в отдел социальной защиты соответствующие документы, в том числе «подложные договоры с физическим лицом об оказании ею и её супругом услуг помощников по ведению домашнего хозяйства».Напомним, что одним из условий назначения такого пособия является наличие у заявителя трудового дохода.Как оказалось, документы были «липовыми». А в это время по заявлению жительницы Юрьев-Польского отделом социальной защиты ей уже была назначена соответствующая выплата.В общей сложности в период с 1 января 2021 по 30 июня 2022 года женщина незаконно получила 270 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Как итог: возбуждено уголовное по по ч.3 ст. 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат в крупном размере»).Фото: pxfuel.com