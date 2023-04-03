Продолжаются работы по строительству школы на 1100 учеников в Коврове. Образовательное учреждение планируют сдать в этом году.

Продолжаются работы по строительству школы на 1100 учеников в Коврове. Образовательное учреждение планируют сдать в этом году.На стройке работает компания «Ремстройгарант». Подрядчик практически вошёл в график, отставание от которого допустил предыдущий исполнитель работ. Ежедневно на объекте трудится до 100 человек.Школа будет состоять из 6 корпусов разной этажности. В ней оборудуют 44 класса, каждый по 25 учеников.«Проконтролировал какие работы уже выполнены на этом важном объекте. Четыре блока здания возведены и находятся под кровлей. Остальные два - также будут закрыты до середины апреля. Рабочие приступили к внутренней отделке. В частности, монтируются инженерные коммуникации, приступили к устройству фасада, внутренним работам, связанным с инженерными коммуникациями, строительством перегородок, установкой окон», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.