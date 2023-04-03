1 апреля в Ковровском районе недалеко от деревни Кузнечиха легковушка на высокой скорости съехала с трассы и врезалась в дерево. Водитель и пассажир скончались на месте, сообщили в УМВД

1 апреля в Ковровском районе недалеко от деревни Кузнечиха легковушка на высокой скорости съехала с трассы и врезалась в дерево. Водитель и пассажир скончались на месте, сообщили в УМВД России по Владимирской области. Авария произошла около 9:40. По предварительной информации, трагедия произошла из-за того что 27-летний водитель Mazda не справился с управлением. Всего за прошедшую