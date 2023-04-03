Обратиться на нее могут москвичи, жители других регионов и иностранные граждане.

Обратиться на нее могут москвичи, жители других регионов и иностранные граждане.По телефону горячей линии 117 могут обратиться все, кто интересуется контрактной службой и мерами социальной поддержки бойцов и их семей.На портале mos.ru открылся с актуальными данными о службе по контракту. Посетителям портала доступна информация о федеральных и региональных выплатах и льготах.Также в столице заработал единый пункт отбора на военную службу. Он находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.Единый пункт работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Туда могут обратиться все желающие поступить на военную службу, в том числе иностранные граждане.На прием можно . На портале mos.ru необходимо выбрать удобное время посещения.