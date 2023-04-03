В Суздале до 14 мая можно увидеть необычное «Столпотворение». Речь идёт об оригинальной...

В Суздале до 14 мая можно увидеть необычное «Столпотворение».Речь идёт об оригинальной экспозиции, открывшейся на выставочной площадке «Ларец». Для тех, кто ещё о таком не слышал, поясняем – это новый просветительский проект по созданию пространства актуальной культуры в Суздале и его окрестностях.«Ларец» — старая изба, в которой расположились экспериментальная выставочная площадка и лаборатория новых форматов.Хранитель «Ларца» - Кузьма Копылов рассказал корреспонденту ГТРК «Владимир» о новом любопытном пространстве и действующей выставке «Столпотворение»:- «Ларец» — просветительский проект Андрея Бартенева про современное искусство для детской и семейной аудитории, является частью культурного кластера сообщества «МИРА». В рамках каждой выставки у нас проходят мастер-классы с художниками для детей и подростков. Чаще всего к нам приходят семьи — гости города, а также те, кто просто интересуются современным искусством.Выставка «Столпотворение» будет работать до 14 мая. В ней участвуют два художника - Евгений Гриневич и Наталья Куликова, которые известны как коллектив «Планетяне». В основе их творчества лежат фантасмагория и конструирование воображаемых миров.- Евгений и Наталья создают целые вселенные и наполняют их содержанием, продумывают для них всё: от флоры и фауны до географии и общественных структур. Все, что рождает их воображение они воплощают на разных носителях — от скульптуры и живописи до издания собственных книг и костюмов! – рассказывает Кузьма Копылов.Известно, что Евгений и Наталья в свободное от искусства время работают художниками-бутафорами в Театре Еромоловой, в процессе у них остается много деревянных обрезков, лоскутков ткани и прочих производственных отходов, которые они активно используют для создания своих произведений. Любопытно, что эту практику художники называют «арт-утилизация».- Им интересно давать новую жизнь вещам, которые обречены остаться на свалке за счет использования их для создания объектов современного искусства, - поясняет Кузьма Копылов. - Основная тема нашей выставки - понятие «Столпотворение». Экспозицию составляет 250 объектов, выполненных в различных техниках и форматах.«Столпотворение» является многоуровневым образом. Внутри него содержатся такие смыслы, как «Толпа», «Столп» и «Творение».«Толпа» может означать не просто случайное скопление людей, но также и множество единомышленников, собранных вокруг чего-то интересного.Кузьма Копылов рассказывает, что чаще всего посетителей выставки удивляет сочетание современного искусства и традиционного деревянного сруба (избы), отсылающего к истории и прошлому:- Наш выставочный подход можно считать экспериментальным: мы стараемся совмещать практики галереи современного искусства и художественно-исторического музея в одном проекте. Это происходит за счет сопоставления нового подхода и исторических артефактов из коллекции сообщества «МИРА». Отмечу, что это более 30 000 позиций — под каждую новую выставку подбирается уникальный набор артефактов в сопровождении современного искусства.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото Антонины Пушкаревой