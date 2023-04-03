Здравствуйте, у нас учения. Горит объект: Юрьевец, Ноябрьская 139А В 10:30 на пульт управления диспетчера МЧС Владимира поступила информация. Горит нефтебаза. Так для огнеборцев начались

Здравствуйте, у нас учения. Горит объект: Юрьевец, Ноябрьская 139А В 10:30 на пульт управления диспетчера МЧС Владимира поступила информация. Горит нефтебаза. Так для огнеборцев начались тактические учения по тушению возгорания объектов, содержащих горючее. Согласно легенде, в резервуаре объемом 400 кубических метров произошла разгерметизация. На ликвидацию ЧС привлекли весь владимирский гарнизон: 10 спецмашин и 30 пожарных.