Владимирские школьники рисуют Открытку Победы.
Школьники Владимира - среди первых участников...
Владимирские школьники рисуют "Открытку Победы".
Школьники Владимира - среди первых участников международного конкурса "Открытка Победы" от Музея Победы .
Первыми свои работы прислали семилетний Степан Коротков из Струнино и 15-ие Арина Ишевская и Софья Клюева из Коврова.
На конкурс поступило уже 4 000 работ в разных возрастных категориях. Свою поздравительную открытку к 9 мая ребятам предлагают прислать до 16 апреля.
Кроме того, конкурс расширяет формат: открытки можно нарисовать и участникам специальной военной операции.
Победителей ждут ценные призы. А из лучших открыток Музей Победы создаст лимитированую коллекцию. Каждый победитель получит экземпляр в подарок.