Владимирские школьники рисуют Открытку Победы. Школьники Владимира - среди первых участников...

Владимирские школьники рисуют "Открытку Победы".Школьники Владимира - среди первых участников международного конкурса "Открытка Победы" от Музея Победы .Первыми свои работы прислали семилетний Степан Коротков из Струнино и 15-ие Арина Ишевская и Софья Клюева из Коврова.На конкурс поступило уже 4 000 работ в разных возрастных категориях. Свою поздравительную открытку к 9 мая ребятам предлагают прислать до 16 апреля.Кроме того, конкурс расширяет формат: открытки можно нарисовать и участникам специальной военной операции.Победителей ждут ценные призы. А из лучших открыток Музей Победы создаст лимитированую коллекцию. Каждый победитель получит экземпляр в подарок.