Владимирский гимнаст со сломанным пальцем завоевал золото на международном турнире. На...

Владимирский гимнаст со сломанным пальцем завоевал "золото" на международном турнире.На Международных комплексных соревнованиях по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд» в Екатеринбурге приняли более 2500 атлетов из России, Армении, Алжира, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Кипра, Киргизии, Китая, Монголии, Сирии, Узбекистана.6 медалей международных соревнований «Игры вызова легенд» и 9 наград всероссийского турнира Давида Белявского – такой итог выступлений команды владимирских гимнастов, сообщила пресс-служба пресс-служба Правительства Владимирской области.Всеволод Коротков завоевал 2 золотых и 3 серебряные награды в отдельных видах многоборья на международном турнире «Игры вызова Легенд», Арина Семухина взяла золото в упражнениях на брусьях.Савелий Съедин завоевал сразу 4 золотых и 1 серебряную медаль в отдельных видах многоборья по программе мастеров спорта среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы Олимпийского чемпиона Давида Белявского. Наш гимнаст был лучшим в упражнениях на коне, брусьях, перекладине, а также в вольных упражнениях.«Чудеса мужества и упорства, достойные отдельной награды, проявил Владислав Новокшонов. Со сломанным пальцем на ноге он продолжил выступления на соревнованиях и завоевал "золото" на перекладине и две "бронзы" – в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах. В целом вся команда выступила блестяще, несмотря на травмы и серьёзных соперников», – отметил Виталий Иванчук, директор владимирской СШОР по спортивной гимнастике.Фото пресс-служба Правительства Владимирской области.