Вечером 2 апреля во Владимире в двухквартирном таунхаусе в ЖК Ладога произошел пожар площадь которого составила 150 кв.м., сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов в

Вечером 2 апреля во Владимире в двухквартирном таунхаусе в ЖК Ладога произошел пожар площадь которого составила 150 кв.м., сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов в спасательную службу поступил в 19:36. В доме №65а на улице Сосновой вспыхнула веранда. Прибывшие пожарные не дали пламени распространиться по всему дому и потушили огонь. Сгорела конструкция веранды