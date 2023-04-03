Во Владимире прошел День самозанятости для студентов. В Кадровом центре «Работа России» прошел...

Во Владимире прошел "День самозанятости" для студентов.В Кадровом центре «Работа России» прошел Единый день самозанятости. Свою площадку в рамках реализации проекта «Моя карьера с Единой Россией» подготовило региональное отделение партии. Депутат владимирского горсовета Роман Мусихин и руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Иван Осипов встретились со студентами Владимирского техникума экономики и права.Роман Мусихин, депутат Совета народных депутатов города Владимира:- Всегда здорово поделиться своим опытом. Моя история, мой успех, и где был не успех. И очень правильно, что такие встречи проходят для студентов. Когда они получают опыт от старшего товарища. Уверен, что он им пригодится, поможет не совершить той или иной ошибки, решить ту или иную проблему, вопрос.С чего начать свой бизнес? Что необходимо знать для того, чтобы твое дело успешно развивалось? Чем отличается пассивный доход от активного? Об этом и многом другом студентам рассказал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Иван Осипов. Ребятам он также порекомендовал учебную литературу для саморазвития и отметил, что подобные мероприятия будут продолжены. Ближайшее, совместно с Кадровым центром «Работа России» состоится уже 14 апреля.Иван Осипов, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России»:- Мы наладили сотрудничество с Кадровым центром, а также с министерством труда и занятости населения Владимирской области. У нас сегодня была подготовлена площадка для обсуждения предпринимательской деятельности. И мы вместе с Романом Мусихиным рассказали ребятам о своем опыте в бизнесе, о своих удачах и неудачах, успехах, достижениях и наоборот, провалах. Чтобы показать подрастающему поколению, что предпринимательство это не легкая прогулка, это ответственность, это риск! Но в тот же момент это и широкий спектр возможностей для саморазвития, для достижения успеха и достижения финансового благосостояния.