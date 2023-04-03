Во Владимире проверят возможное строительство жилья на радиоактивном участке. Обеспокоенный...

Во Владимире проверят возможное строительство жилья на радиоактивном участке.Обеспокоенный полученной информацией о возможном строительстве домов на участке радиоактивного загрязнения №4 во Владимире, расположенном в районе пересечения улицы Мира и проспекта Строителей, депутат Законодательного Собрания С.Е. Бирюков направил обращение в региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и государственную компанию "Дом. РФ".Он требует требованием проверить информацию об опасности для города Владимира строительства в указанном районе и принять решение, исходя из объективных данных. Прошу Вашего содействия в распространении информации, учитывая её высокую социальную значимость, для получения скорейшей реакции должностных лиц.Публикуем текст обращения полностью:от депутата Законодательного собрания Владимирской областиБИРЮКОВА Сергея ЕвгеньевичаПрошу вас вмешаться и предпринять все необходимые меры по ситуации, потенциально представляющей угрозу здоровью жителей Владимира!В городе Владимире на земельном участке вдоль улиц Горького, Студенческой, Мира и проспекта Строителей планируется осуществить застройку: в соответствии с проектом, АО «ДОМ.РФ» планирует построить здесь три 17-этажных жилых дома. Но этот участок, расположенный в районе пересечения улицы Мира и проспекта Строителей обозначеный как Участок радиоактивного загрязнения №4, согласно постановлению главы города Владимира от 14.12.2000 № 308 «О мерах по защите населения города в районах с участками радиоактивного загрязнении», известен тем, что на нем, в свое время были обнаружены источники радиоактивного загрязнения!Несмотря на то, что на ряде участков была произведена дезактивация в 2002 году, в том числе на участке на пересечении улицы Строителей и проспекта Мира возможно сохранились не выявленные источники загрязнения.Если это так, то строительные работы, которые планируется здесь провести (в первую очередь – подготовка котлованов под фундамент), могут стать причиной вскрытия источников радиоактивного излучения, что представляет непосредственную угрозу здоровью и жизни не только строителей или будущих жильцов этих домов, но и всех жителей города.Прошу вас в кратчайшие сроки осуществить все необходимые замеры, провести тщательный и объективный анализ ситуации – и только после этого принимать решение о возможности или невозможности проведения строительных работ на данной территории.