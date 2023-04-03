Во Владимире проходят межрегиональные соревнования по робототехнике среди школьников. Здесь нет...

Во Владимире проходят межрегиональные соревнования по робототехнике среди школьников.Здесь нет типовых заданий, где роботы соревнуются в движении по линии и перевозке абстрактных кубиков. Перед школьниками стоят производственные задачи. И они готовы их решать.Транспортёры и манипуляторы. Почти как на настоящем производстве. Размер роботов небольшой, но задачи - промышленного масштаба.Екатерина Маслова, участник робохакатона "РобоПром Владимир 2023":- Это огромная-огромная цепь, которая должна работать слажено. Для того, чтобы абсолютно весь организм из конвейеров работал очень хорошо. - Удаётся?- Ну, да.Школьные соревнования по робототехнике в стенах владимирского Кванториума проходят с 2017 года. Раньше ребята выполняли задания в команде, с которой приехали. В этот раз организаторы перемешали школьников из Владимирской, Самарской, Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского края.Валентин Пономарёв, руководитель детского технопарка "Кванториум-33":- Дети попали в новый коллектив. Им нужно, помимо того, чтобы создать, выполнить конкурсное задание, нужно ещё научиться взаимодействовать. И, более того, все команды, которые работают на площадке, ещё есть межкомандное взаимодействие.83 участника работают над общим проектом. Это автоматизированная линия с полным циклом производства - от заготовки до готового изделия. Но у каждой команды - уникальное задание. Максимально приближенное к условиям реального применения роботов.Василий Зиняков, учитель трудового обучения владимирского межшкольного учебного комбината № 2:- Они должны не просто, допустим, паять какие-то схемы. А собирать различные конструкции, пробовать двигатели, датчики, электромагниты. Вот когда это делается именно руками, тогда проявляется интерес. Если это будет чисто голая теория, то, можете сами понять, что интереса большого не будет.Никита Поляков приехал из Ставропольского края. Его группа разрабатывает программу для работы производственной линии.Никита Поляков, участник робохакатона "РобоПром Владимир 2023":- Сервера получают всю информацию, она обрабатывается внутри этого приложения. И наша задача - разработать его и представить всю эту информацию в виде каких-то текстовых данных, таблиц, графиков, всего остального. То есть - как раз приложение именно для мониторинга.Все задания разберут и оценят ведущие преподаватели Московского государственного технического университета и ВлГУ. Здесь нет правильных или неправильных решений, говорят организаторы. Главное - чтобы всё работало. А полученные навыки для ребят станут очередной ступенькой в мир науки.Максим Калашников, Андрей Синягин. Вести-Владимир.