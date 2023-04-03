Во Владимире реконструируют малую спортивную арену Торпедо. Малую спортивную арену Торпедо...

Во Владимире реконструируют малую спортивную арену "Торпедо".Малую спортивную арену "Торпедо" могут начать реконструировать уже в этом году. Об этом на прошедшей неделе рассказал министр физической культуры и спорта области Алексей Сипач. Проект на стадии экспертизы.На арене появятся подтрибунные помещения - раздевалки и комнаты для судей. Сами трибуны планируется расширить до трех тысяч мест, над ними появится козырек, так же будет установлено новое освещение. На следующий год федеральное министерство спорта выделяет на реконструкцию арены 224 миллиона рублей, но работы планируется начать уже в этом году.Что же касается самого стадиона "Торпедо", то пока областные власти так и не решили, что с ним делать - сносить, реконструировать или модернизировать