Генеральная уборка после зимы продлится с 1 по 30 апреля.

Во Владимире стартовал месячник по благоустройству города. Генеральная уборка после зимы продлится с 1 по 30 апреля.В горадминистрации подчеркнули, что общегородской субботник состоится 22 апреля. На него выйдут не только коммунальщики, но и чиновники, предприниматели, а также коллективы предприятий и организаций.Кроме того, мэрия займётся ликвидацией несанкционированных свалок мусора, планирует привести в порядок дороги, тротуары, памятники и общественные пространства. Спецтехника уже чистит областной центр от пескосоляной смеси.В планах властей также обрезка сухих веток, а также высадка 320 тысяч цветов в цветниках и клумбах.