Во Владимире стартовал юбилейный Танеевский фестиваль. Сегодня вечером он продолжится программой...

Во Владимире стартовал юбилейный Танеевский фестиваль.Сегодня вечером он продолжится программой камерной музыки - прозвучат два квинтета Сергея Танеева. Сотни поклонников классической музыки собрала и церемония открытия Танеевского форума. Слово - Марии Платанюк.Руки как птицы порхают по клавишам. До выхода на сцену- мгновение. Солист и педагог Александр Кашпурин приехал во Владимир из Санкт-Петербурга. Лауреат международных и всероссийских конкурсов, участник Танеевского фестиваля- репетирует Третий Концерт Петра Ильича Чайковского. Любимого ученика великий композитор попросил закончить произведение.Александр Кашпурин, пианист, победитель международных и всероссийских конкурсов, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории:- Передал Танееву ноты второй и третьей части, с просьбой закончить за него, назвав всё это произведение "Жизнь". Сложное произведение очень, тяжёлое, напряжённое. А вторая и третья часть они создают гармонию, ту самую, которая позволяет сказать, что Жизнь побеждает любое зло.Первый Танеевский фестиваль Центр классической музыки провёл в 2015-ом. С тех форум проходит регулярно, раз в 2 года. И становится одним из самых ожидаемых культурных событий весны. Танеевский фестиваль- это всегда время высокой музыки.- Танеевский фестиваль- это значит неделя господства музыки в душах и сердцах всех жителей нашего города.Елена Таланова:- Артём Маркин - профессионал своего дела. Игра его оркестра всегда вызывает очень сильные чувства, эмоции. Мы были на всех танеевских фестивалях и стараемся посетить всю программу. Мы любим это событие. Следим.Музыковед Артём Варгафтик- ведущий Танеевского фестиваля подчёркивает: Танеев как и столетие назад "собирает" общество. Таким остался и в истории музыки, и в народной памяти. Оценить роль Танеева- хранителя позволят все события масштабной недельной афиши Танеевского фестиваля.Артём Варгафтик, музыковед, виолончелист, музыкальный педагог, критик, ведущий Танеевского фестиваля:- Он объединяет разные устремления, разных людей, разные исторические персонажи, и он действительно хранитель всего самого ценного, что их связывает, поэтому собственно к нему все и тянутся.Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина- главная движущая сила Танеевского фестиваля О маэстро приглашённые солисты говорят: "он создаёт музыкальные миры". И удерживает статус Владимира как музыкальной столицы. Юбилейный форум этого года посвятили 25-летию знаменитого коллектива. На свою первую репетицию владимирский губернаторский симфонический оркестр собрался ровно четверть века назад. Артём Маркин уверен: новая глава будет ещё более яркой. Все проекты оркестра и Центра классической музыки- отражение русской идеи. Она- фундамент.Артём Маркин, директор Центра классической музыки, главный дирижёр Владимирского губернаторского симфонического оркестра, художественный руководитель Танеевского фестиваля:- Сейчас в наше время Танеевский фестиваль становится неким очень важным форпостом пропаганды русского наследия, русской музыки, русской культуры.Фестиваль проходит при поддержке Правительства области и регионального Министерства культуры.Выступления масштабного культурного десанта из северной столицы, звезды классической музыки, проект "Народная консерватория", творческие встречи... Насыщена программа каждого "танеевского" дня на родине русского композитора Сергея Танеева. Человека о котором Рахманинов говорил: для нас он был "образец во всём".Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".