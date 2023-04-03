Планируется, что здесь появятся три 17-этажки.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Сергей Бирюков попросил Роспотребнадзор и «Дом. РФ» проверить участок, который планируется отдать под застройку, на наличие радиоактивного заражения. Речь о территории на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей.Планируется, что здесь появятся три 17-этажки. Однако в последнее время в интернете активно муссируется информация о том, что земля загрязнена опасными отходами. В постановлении главы Владимира от 14 декабря 2000 года территория отмечена как «участок радиоактивного загрязнения №4». В 2002 году произведена дезактивация, но у ряда жителей до сих пор остались опасения.Чтобы подтвердить или опровергнуть их парламентарий просит надзорное ведомство и застройщика провести проверку. К тому же необходимо удостовериться, что возведение многоэтажек будет безопасным и строители случайно не вскроют какой-нибудь активный могильник.