Дознаватель ведомства устанавливает причину ЧП.

Во Владимире в ЖК «Ладога» сгорел коттедж площадью 150 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Накануне в 19-36 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Сосновой. На место выехали 7 пожарных машин и 28 спасателей. Наблюдалось открытое горение деревянной веранды и дым из жилой части дома. Четыре звена газодымозащитной службы отправились на тушение огня. В итоге сгорела внутренняя отделка и имущество одной из двух квартир. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства устанавливает причину ЧП.