Во Владимире в ЖК «Ладога» сгорела жилая квартира. 2 апреля в вечернее время (19:36) в Главное...

Во Владимире в ЖК «Ладога» сгорела жилая квартира.2 апреля в вечернее время (19:36) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном жилом доме (коттедже) на улице Сосновой.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение деревянной пристройки жилого дома, а также сильный дым из жилой части.Очевидцы рассказывают, что существовала угроза перехода пламени на всё строение.Спасателями было сформировано 4 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара, сообщается на официальном сайте МЧС России по Владимирской области.Пожар ликвидировали на 150 кв. метрах. И, увы, сгорела внутренняя отделка и имущество одной из квартир, а также веранда.Погибших и пострадавших, к счастью, нет.Для ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 28 человек личного состава.Сообщается, что дознаватель МЧС России устанавливает причину произошедшего.Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области