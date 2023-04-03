С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183562 владимирцев.

Во Владимирской области 3 апреля выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 20 человек. Ещё 11 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 12 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Ковровском, 5 - в Вязниковском, по 4 - в Гороховецком и Кольчугинском, по 3 - в Петушинском и Камешковском районах, а также в ЗАТО Радужный, по 2 - в Александровском и Суздальском, 1 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183562 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50808 заболевших во Владимире, 21764 - в Ковровском районе и 19921 - в Муроме.