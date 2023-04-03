Напомним, что ранее в Госдуме предложили сократить график пятницы на четыре часа.

Во Владимирской области 74% жителей поддержали инициативу по сокращению рабочей недели. Об этом сообщает сервис SuperJob.Интересно, что против высказались всего 17% респондентов. При этом для 70% владимирцев, по их заверениям, возможные изменения не скажутся на объёме выполненных задач. А вот 14% уверены, что не успеют сделать за 36 часов то, на что обычно требуется 40. К слову, женщины чаще мужчин поддерживают идею сокращения рабочего времени.Напомним, что ранее в Госдуме предложили сократить график пятницы на четыре часа.