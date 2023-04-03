Её представили 3 апреля во время оперативки у губернатора.

ЦУР Владимирской области возглавила Светлана Бойко. Её представили 3 апреля во время оперативки у губернатора.Светлана Владимировна окончила Череповецкий государственный университет по специальности «Социология» и аспирантуру МГУ. Работала в центральном штабе «Молодой Гвардии», правительстве Подмосковья и ОНФ. В начале 2021 года она пришла в команду АНО «Диалог Регионы» на позицию куратора ЦФО.Её предшественник Дмитрий Лавров стал заместителем министра труда и занятости населения.