Во Владимирской области должник пытался угнать свой арестованный приставами автомобиль. Сотрудники...

Во Владимирской области должник пытался угнать свой арестованный приставами автомобиль.Сотрудники отделения судебных приставов Ленинского района города Владимира арестовали автомобиль за уклонение её владельцем уплаты долга за ЖКХ свыше 80 тысяч рублей. 50-летний мужчина игнорировал 8 исполнительных производств, требования о явке на прием к приставу. К нему применили взыскание исполнительского сбора, временное ограничение на выезд из страны, а также взыскание долга из зарплаты, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Когда это не помогло, было принято решение об аресте автомобиля. В ходе его эвакуации, пьяный должник сел за руль и попытался съехать на машине с эвакуатора. Пришлось подключить к делу полицию.В итоге, автомобиль был изъят, но уже на следующий день протрезвевший должник целиком погасил долг.Фото пресс-служба УФССП России по Владимирской области.