Во Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 78 случаев заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Региональное Управление Роспотребнадзора информирует, что за прошедшие сутки (3 апреля 2023 года) зафиксировано:18 сл. в городе Владимире;12 сл. в Гусь-Хрустальном районе;11 сл. в Муромском районе;10 сл. в Ковровском районе;5 сл. в Вязниковском районе;4 сл. в Кольчугинском районе;4 сл. в Гороховецком районе;3 сл. в Петушинском районе;3 сл. в городе Радужный;3 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Александровском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 562 случаев заболевания коронавирусом.Фото: ГТРК «Владимир»