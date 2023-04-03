Во Владимирской области мошенник провел несуществующие испытания в 55 учреждениях образования за...

Во Владимирской области мошенник провел несуществующие "испытания" в 55 учреждениях образования за 850 тысяч рублей.Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор за мошенничество в крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что индивидуальный предприниматель на протяжении нескольких лет, не имея законных полномочий для проведения испытания электроустановок, заключал договоры подряда с руководителями образовательных учреждений города и района. И похитил у 55 муниципальных учреждений школьного, дошкольного и дополнительного образования более 850 тыс. рублей, перечисленные ему в качестве оплаты услуг.Суд, учтя полное признание мужчиной вины, частичное возмещение причиненного ущерба, наличие тяжелого хронического заболевания, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/en