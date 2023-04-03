Во Владимирской области пик половодья ожидается через 8-10 дней. Сегодня на ключевых участках рек...

Во Владимирской области пик половодья ожидается через 8-10 дней.Сегодня на ключевых участках рек идет чернение и распиловка льда, только что сообщили на оперативном совещании у главы Владимирской области.Пик подъема ожидается через 8-10 дней. Жители отрезанного заречного района в Вязниках обеспечены всем необходимым, жалоб нет.По оперативным данным, половодьем залито 4 моста, 12 домов и 290 садовых участков.На ближайшие сутки прогнозируется увеличение числа подтопленных садовых участков в СНТ "Нерль" и СНТ "Старица " Суздальского района. также ожидается подтопление еще двух садовых участков в поселке Мстера Вязниковского района.Жизнеобеспечение населения не нарушено. Проведение эвакуационных мероприятий не требуется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Кроме того, на контроле ГУ МЧС – разведение понтонного моста через реку Клязьма на территории Вязниковского района. Движение автотранспорта и пешеходов прекращено. Все вопросы жизнеобеспечения населения проработаны. Организована работа лодочной переправы.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.