Во Владимирской области пик половодья ожидается через 8-10 дней.
Сегодня на ключевых участках рек...
Во Владимирской области пик половодья ожидается через 8-10 дней.
Сегодня на ключевых участках рек идет чернение и распиловка льда, только что сообщили на оперативном совещании у главы Владимирской области.
Пик подъема ожидается через 8-10 дней. Жители отрезанного заречного района в Вязниках обеспечены всем необходимым, жалоб нет.
По оперативным данным, половодьем залито 4 моста, 12 домов и 290 садовых участков.
На ближайшие сутки прогнозируется увеличение числа подтопленных садовых участков в СНТ "Нерль" и СНТ "Старица " Суздальского района. также ожидается подтопление еще двух садовых участков в поселке Мстера Вязниковского района.
Жизнеобеспечение населения не нарушено. Проведение эвакуационных мероприятий не требуется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Кроме того, на контроле ГУ МЧС – разведение понтонного моста через реку Клязьма на территории Вязниковского района. Движение автотранспорта и пешеходов прекращено. Все вопросы жизнеобеспечения населения проработаны. Организована работа лодочной переправы.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.