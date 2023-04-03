С начала паводка в области под водой оказались шесть участков дорог, четыре моста и почти 300 приусадебных участков.

Во Владимирской области пик половодья ожидается с 10 по 15 апреля. Об этом рассказали в правительстве региона.С начала паводка в области под водой оказались шесть участков дорог, четыре моста и почти 300 приусадебных участков. В ближайшие время прогнозируются подтопления на реках Нерль, Колокша и Вольга, а также на дачах в посёлке Мстёра.Властями мобилизованы все силы и средства для безаварийного прохождения весеннего паводка. В частности, проводится чернение льда, его распиловка, а также комплекс гидротехнических работ.В регионе создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС: 7424 человека, 1867 единиц техники, 1003 автомобиля, 718 единиц спецтехники, 118 плавательных средств и многое другое.