В МЧС России по Владимирской области рассказали о масштабах подтоплений из-за весеннего половодья в регионе по состоянию на 2 апреля. По данным тревожного ведомства, подтоплены оказались 284

В МЧС России по Владимирской области рассказали о масштабах подтоплений из-за весеннего половодья в регионе по состоянию на 2 апреля. По данным тревожного ведомства, подтоплены оказались 284 приусадебных участка, четыре моста и шесть участков дорог (в деревне Мостищево Александровского района, в Собинке в микрорайоне Большие Сокольники, в Петушинском районе в деревне Кобяки, а также в