Военные были уроженцами Вязников и Покрова.

Во Владимирской области похоронили двух военных, погибших в зоне СВО. Местные власти выразили соболезнования родным и близким.В Покрове 2 апреля простились с 27-летним мобилизованным. Парень погиб в марте, попав под миномётный обстрел. Панихида состоялась на Аллее Славы старого Введенского кладбища. На мероприятии присутствовали глава Петушинского района Елена Володина, местные чиновники и военком.В Вязниках 3 апреля в последний путь проводили 43-летнего добровольца. Он отправился на передовую осенью прошлого года, а погиб 23 марта в ЛДНР. Панихида состоялась на Аллее Славы старого вязниковского кладбища.