Прокуратура Владимирской области совместно с ГИБДД проверили состояние дорог региона и выявили на них многочисленные изъяны в виде ям, разрушенного асфальта, нарушений безопасности и т.д.

Прокуратура Владимирской области совместно с ГИБДД проверили состояние дорог региона и выявили на них многочисленные изъяны в виде ям, разрушенного асфальта, нарушений безопасности и т.д. По результатам проверки можно сказать, что худшие дороги в регионе в Коврове, Владимире, Александрове и Муроме. Большая часть недостатков обнаружена именно там. «Только за первый квартал 2023 года надзорное ведомство