Во Владимирской области раскрыто мошенничество с землей на 15 миллионов рублей. Александровской...

Во Владимирской области раскрыто мошенничество с землей на 15 миллионов рублей.Александровской городской прокуратурой совместно с ОМВД России по Александровскому району установлено, что в феврале 2022 года в органы Росреестра поступило заявление жительницы Александровского района о внесении сведений в ЕГРН о ранее учтенном земельном участке.Указанный земельный участок площадью 79 тыс кв.м. с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный в деревне Воскресенское Александровского района, поставлен на кадастровый учет. В июне 2022 он продан за 10 млн рублей и разделен на 52 земельных участка. Однако в похозяйственных книгах сельского поселения, архиве, государственном фонде данных сведения о наличии прав на данный земельный участок отсутствуют, а подпись главы администрации является поддельной, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Таким образом, право собственности было зарегистрировано на основании недостоверного документа, что привело к причинению ущерба Российской Федерации в размере не менее 15 млн рублей.ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".Фото https://www.pxfuel.com/en