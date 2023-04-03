Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал постановление, по которому в регионе с 14 апреля будет установлен пожароопасный сезон, ограничивающий разведение огня. В регионе 391

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал постановление, по которому в регионе с 14 апреля будет установлен пожароопасный сезон, ограничивающий разведение огня. В регионе 391 населенный пункт находится в зоне риска природных пожаров, из них 169 под угрозой лесного пожара. Власти проверят эти места как только окончательно растает снег. Также Планируется проведение космического, воздушного, наземного видеомониторинга.