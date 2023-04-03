Во Владимирской области успешно работают исправительные центры по трудоустройству осужденных. Шанс...

Во Владимирской области успешно работают исправительные центры по трудоустройству осужденных.Шанс вернуться к нормальной жизни. Почти сотня осуждённых, отбывающих наказание в исправительном центре в Кольчугино трудоустроены на местных предприятиях. Многие продолжают работать даже после освобождения. Все подробности у Александра Сыпченко.Из режима строгого - в щадящий. В этом исправительном центре в Кольчугино находятся осуждённые за преступления различной степени тяжести. Но все отличаются образцовым поведением. Часть наказания уже отбыли и готовы вновь вернуться в общество. Михаил Тюляев может выйти на свободу условно-досрочно уже в 2025-ом.Михаил Тюляев, заключенный ИЦ-1 (г.Кольчугино):- Проведя в лагере там 5, 7, 10 лет, я считаю, очень сложно как-то сразу перестроиться и выйти на волю, а здесь такой реабилитационный центр можно даже так сказать то есть происходит какая-то постепенная адаптация, это нужное дело.Здесь есть все необходимое: кухня, где можно приготовить себе пищу, неплохая библиотека и даже игровая комната. Под запретом пожалуй только спиртное и карты. Осужденные имеют право пользоваться мобильными телефонами и даже интернетом, что строжайше запрещено в других исправительных учреждениях. Исправительные центры не просто пенитенциарное учреждение нового типа, для тысяч заключенных по всей России - это надежда на будущее. Шанс вернуться к нормальной жизни, устроиться на хорошую работу и навсегда покончить с преступным прошлым.Александр Каплин, бывший заключенный ИЦ-1 (г.Кольчугино):- Если бы я сидел свои 9 лет, даже если б из зоны вышел по УДО на такой завод я бы никогда не устроился потому что с моей родословной не берут на такие места, идешь к частнику, а у частника ни пенсии не заработаешь, ничего, а здесь я имею полный соцпакет.Все осужденные, а их почти 100, отбывающие наказание в исправцентре, трудятся на местных предприятиях. Зарплата идёт, в том числе, и на возмещение ущерба потерпевшим. Многие остаются работать и после окончания срока.Дмитрий Разгуляев, бывший заключенный ИЦ-1 (г.Кольчугино):- Много предприятий смотрят, что бывший осужденный, не так доверяют, а здесь ты себя зарекомендовал, показал и они оставляют.Часть зарплаты можно потратить в местных магазинах, выход в город разрешен. Как и встречи с родными. После отбытия трети назначенного срока и при отсутствии нарушений можно получить разрешение жить рядом с учреждением вместе с семьей.Андрей Лапшин, старший юрисконсульт группы организации трудовой деятельности и воспитательной работы:- Нужно пройти курс так сказать реабилитации, да привыкнуть к окружающему миру ко всей вот этой вот обстановке, они потому что когда из зоны выходят они даже не могут пользоваться мобильными телефонами, они не могут звонить даже, они смски не умеют писать, ничего, то есть за такой большой промежуток времени они все забывают. Здесь такая ступень, они у нас здесь ресоциализируются реабилитируются, привыкают к обществу.Исправительные центры создаются в каждом субъекте страны. Во Владимирской области их уже 4. Благодаря им уже изменились сотни судеб.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир