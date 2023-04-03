Во Владимирской области во вторник, 4 апреля 2023 года, вечером пройдет дождь. Весь день будет...

Во Владимирской области во вторник, 4 апреля 2023 года, вечером пройдет дождь.Весь день будет облачным. Вечером ожидается дождь, предсказывают синоптики.При этом воздух прогреется до 13 градусов к 15 часам. В это же время из-за облаков будет показываться солнце.Ветер слабый - до 2, 4 метров в секунду.Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды4 апреля почитается память священномученика Василия Анкирского. В народе святого называли Василием Тёплым. В подтверждение теплой весенней погоды, в народе сложилось много поговорок, например: «В полдень сосульки роняют в снег слезы горючие». На Василия обычно солнце всегда "ярко греет, с крыш капель сыплет". Облака указывали на тепло и дождь: "Первый апрельский дождь воза золотого стоит", говорили наши предки.Фото https://www.pxfuel.com/en