Во Владимирской области вынесен приговор мужчине за убийство своей матери по...

Во Владимирской области вынесен приговор мужчине за убийство своей матери по неосторожности.Житель Киржачского района в ночь на 2 декабря 2022 года в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения нанес своей матери руками и ногами не менее 6 ударов по голове. Она умерла от отека головного мозга, которым осложнилась закрытая черепно-мозговая травма, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Подсудимый свою вину признал полностью, пояснив о том, что он не ожидал, что его действия приведут к смерти. Приговором Киржачского райсуда ему назначен срок 8 лет 6 месяцев строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en