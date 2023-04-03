Во Владимирской области женщина объявила украденными сданные ею в ломбрад вещи. В марте в...

Во Владимирской области женщина объявила украденными сданные ею в ломбрад вещи.В марте в межмуниципальный отдел МВД России «Ковровский» обратилась 26-летняя жительница города Коврова с заявлением о краже у нее бытовой техники на 49 000 рублей.Установлено, что она и ее супруг сдавали в аренду свою квартиру. Из этих денег коммунальные услуги должен был оплачивать собственник. Но женщина этого не делала, а тратила их«на себя», скрывая это от мужа. И, чтобы возместить разницу, сдала в ломбард холодильник и стиральную машину. заявив в полицию, что их украли, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».Фото https://www.pxfuel.com/en