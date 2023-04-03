Во Владимирской области ЗС расширило налоговые каникулы и перечень многодетных семей. На последнем...

Во Владимирской области ЗС расширило налоговые каникулы и перечень многодетных семей.На последнем мартовском заседании Депутаты областного ЗакСобрания приняли закон, согласно которому для новых индивидуальных предпринимателей сохраняется нулевая ставка по «упрощенке» и патентной системе налогообложения в течение еще одного года – до 1 января 2025-го. Напомним, "Налоговые каникулы» действуют в области много лет, и были продлены до 2024-го года в период эпидемии Ковид -19 в качестве одной из первых мер помощи для регионального бизнес-сообщества. Теперь она продлена на еще один год.Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания Владимирской области (фракция «Единая Россия»):- По этому закону предприниматели, которые регистрируются впервые в 2023 году, откроют свою деятельность на упрощенной системе налогообложения или по патентной по целому ряду видов деятельности, будут фактически не платить налог в течение двух лет. Это, конечно, поможет тем, кто решил начать свою деятельность в этом году, а тем, кто до сих пор работает в тени, легализоваться. Отличный момент для этого.Также депутаты Заксобрания проголосовали за увеличение списка многодетных семей, имеющих право на бюджетную поддержку. К числу льготополучателей с 1 апреля добавились 290 семей. В регионе сейчас действуют восемь различных видов выплат и компенсаций для многодетных. Размеры пособий ежегодно повышаются, также расширяется круг их получателей.Владимир Киселев председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Теперь к многодетным семьям будут относиться и те семьи,в которых старший ребенок является недееспособным, а второму ребенку не исполнилось восемнадцать лет, либо 23 года, если он продолжает обучаться в высшем или среднеспециальном учебном заведении.