Во владимирском филиале Президентской академии прошел день открытых дверей. В РАНХиГС встречали абитуриентов и рассказывали им про вступительные испытания, сроки подачи документов, о

Во владимирском филиале Президентской академии прошел день открытых дверей. В РАНХиГС встречали абитуриентов и рассказывали им про вступительные испытания, сроки подачи документов, о направлениях подготовки бакалавриата и магистратуры, а также о том, как устроена студенческая жизнь в академии. В актовом зале не было свободных мест. Абитуриенты и их родители уверены, Президентская академия в таких направлениях