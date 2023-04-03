Против виновника аварии возбуждено уголовное дело.

Против виновника аварии возбуждено уголовное дело.На 13-м километре дороги "Анташи – Ропша – Красное Село" в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает , водитель Mitsubishi не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Renault.В результате аварии погибла 8-месячная девочка, тяжелые травмы получили 5-летний мальчик, 39-летняя женщина и водитель Renault. Водителя Mitsubishi и его 64-летнюю пассажирку также увезли в больницу. Об этом пишет .