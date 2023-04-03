Жители Владимира проголосуют за общественные пространства, которые благоустроят в будущем...

Жители Владимира проголосуют за общественные пространства, которые благоустроят в будущем году.Владимирцам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства по проекту "Комфортная городская среда" в 2024 году.Среди претендентов - улица Девическая в историческом центре, бульвар художника Иванова, сквер Добролюбова, сквер по Гвардейской в Юрьевце, сквер у "Новинки" и другие. Со всеми территориями можно ознакомиться на сайте мэрии.Голосование стартует 15 апреля на сайте 33.городсреда.ру.